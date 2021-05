LOCRI-ANGRI Iniziativa di beneficenza nel 25°anno di gemellaggio

R. & P.

In occasione del 25° anno di gemellaggio con L’Angri sono state fatte 350 magliette celebrative vendute nelle due città.

Ricordiamo ancora una volta che l’intero ricavato è stato dato in beneficenza.

La cifra finale raccolta a LOCRI è stata di 2.455 euro:

-2445 € (163 magliette vendute);

– 5 € (anonimo);

-5 € (anonimo).

La somma è stata spesa nel seguente modo:

-865 € (stampa maglie e striscioni celebrativi);

-1190 € ( 7 televisioni per il reparto pediatria);

-200 € (fotocopiatrice per il reparto pediatria);

-200 € (giocattoli e libri per bambini).

Il materiale acquistato verrà consegnato venerdì 14 maggio presso il reparto Pediatria dell’Ospedale di Locri.

Ringraziamo tutte le persone che hanno contribuito a questa bellissima iniziativa, i calciatori dell’ A.C. LOCRI 1909 e Federico coca-cola, Daniele e tutto il gruppo di Alba Romana per l’acquisto delle maglie, un abbraccio ai nostri fratelli di ANGRI per questa lunga fratellanza e un GRAZIE per questa iniziativa fatta di comune accordo.

ULTRAS NELLA VITA…NON SOLO ALLA PARTITA.