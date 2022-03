LOCRI Al circolo del Pd una raccolta di aiuti uamanitari per l’Ucraina

R. & P.

Il Partito Democratico di Locri, in collaborazione con i Giovani Democratici, organizza una raccolta di beni umanitari per la popolazione ucraina che consegnerà alla Caritas parrocchiale “San Nicola di Bari” di Siderno Superiore.

Beni a lunga conservazione come pasta, riso, legumi secchi, carne in scatola, biscotti, latte, latte in polvere, omogeneizzati, creme di riso etc.; abbigliamento come giacche invernali, calzini, indumenti intimi, coperte termiche, guanti, cappelli, sciarpe etc. e prodotti sanitari come farmaci antinfiammatori, disinfettanti, bende, garze, siringhe, guanti, ovatta, pannolini per bambini, salviette per bambini, assorbenti, prodotti per igiene personale etc. possono essere consegnati venerdì 4 marzo dalle ore 18.00 alle ore 20.00 presso la sede del circolo, in piazza Fortugno, a Locri.

Un piccolo gesto di solidarietà è l’unico contributo che in questo momento possiamo dare al popolo ucraino, tanti piccoli gesti che insieme, però, possono creare un grande sostegno.