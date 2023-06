R & P

La Kaleidon Editrice è lieta di annunciare la pubblicazione di “Le ali della Fantasia, raccolta di storie e favole di Antonino Tramontana, inserita nella sezione Ragazzi della casa editrice.

I racconti hanno lo scopo di intrattenere il giovane pubblico con un linguaggio semplice e fantasioso; inoltre, agli insegnamenti che invitano alla tolleranza e alla comprensione dell’altro, si associa l’ambientazione in una Calabria rurale, ormai largamente scomparsa o in via di sparizione di cui l’Autore registra e fissa le usanze e il lessico, fornendo così una preziosa fonte di conoscenza per tutti coloro che vogliano conoscere la vita quotidiana dei piccoli centri di appena qualche decennio fa.

Biografia autore:

Antonino Tramontana è nato a Laureana di Borrello (RC) e vive a Cinquefrondi (RC).

Commissario di Polizia di Stato ruolo speciale in pensione.

E’ laureato in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione presso l’Università di Torino.

Ha frequentato un corso pluriennale di Scienze Teologiche presso l’Istituto Superiore Teologico e Pastorale “Giovanni XXIII” della Diocesi di Oppido-Palmi.

È autore del volume “Con la lente del tempo”, Racconti, Edizioni Nosside, 2022.

Ha curato il romanzo “La Batana” di Domenico Macedone, La Città del Sole Edizioni.

Ha partecipato a vari Concorsi Letterari, ottenendo riscontri lusinghieri.

Cultore delle lettere e della musica.

Diversi i suoi contributi letterari, artistici e di promozione culturale, è stato componente di giuria del Premio Letterario “Il Fondaco di Casalnuovo”, per diverse edizioni.

Insignito, per particolari benemerenze, dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, concessa con decreto dal Capo dello Stato, e di quella di Cavaliere dell’Ordine Equestre di San Silvestro Papa, concessa con breve pontificio da Sua Santità Benedetto XVI.