R. & P.

BENESTARE – Comune di Benestare si prepara a scrivere una pagina innovativa della sua storia con la nuova edizione dei Catoja in Festa, grazie alla collaborazione con il progetto Riviera Cristallina, la prima iniziativa in Italia a portare tecnologie interattive di ultima generazione in eventi culturali locali.

Per la prima volta, il pubblico di Catoja in Festa potrà vivere un’esperienza unica e immersiva grazie all’App Riviera Cristallina, la prima e unica nel suo genere in Italia. Quest’app non solo permette di navigare una mappa interattiva dei Catoja, ma offre anche la possibilità di partecipare ad attività digitali come la Caccia al Tesoro e il Challenge di Visita ai Catoja, trasformando la tradizionale festa in un evento interattivo e all’avanguardia.

Il sindaco di Benestare, Domenico Mantegna, ha dichiarato: “La presenza della Riviera Cristallina rappresenta una svolta per il nostro evento. Questa collaborazione non solo valorizza la nostra storia e cultura, ma ci proietta verso il futuro, rendendo Benestare il primo comune in Italia ad adottare una tecnologia interattiva per un evento culturale.”

Con l’App, i visitatori possono esplorare ogni Catojo, scoprire le esperienze enogastronomiche e culturali offerte e partecipare attivamente alle sfide proposte. Grazie alla funzione di geofencing e al sistema di QR code integrato, i partecipanti sono coinvolti in un percorso dinamico e digitale che unisce tradizione e modernità.

Filippo Strano, Console Onorario d’Italia a Cancun e CEO della Riviera Cristallina, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di poter supportare un evento così importante per il territorio calabrese. La nostra missione è promuovere il turismo sostenibile anche attraverso l’uso della tecnologia, e i Catoja in Festa rappresentano, in questa fase di sviluppo del brand un’opportunità perfetta per dimostrare come tradizione e innovazione possano coesistere.”

L’obiettivo è non solo offrire ai visitatori un’esperienza unica, ma anche contribuire alla crescita economica e sociale della regione, coinvolgendo attivamente aziende locali, comuni e cittadini in una sinergia che valorizzi il territorio.

La Riviera Cristallina continua così la sua missione di ridefinire il concetto di turismo in Italia, posizionando la Calabria come una destinazione d’eccellenza, capace di attrarre visitatori da tutto il mondo grazie alla combinazione di bellezze naturali, cultura e innovazione tecnologica.