LA CURIOSITÀ Quel filo ideale che parte da Martone e accomuna i senatori Giacobbe e Lombardo

Vivono a migliaia di chilometri di distanza l’uno dall’altro, ma

ieri, giorno in cui si votava la fiducia al Governo Meloni, in Senato, si sono

ritrovati tra gli scranni di palazzo Madama. Stiamo parlando dei due senatori

Franco Giacobbe e Marco Lombardo: il primo eletto nella circoscrizione estera,

tra le fila del Pd, il secondo in un collegio plurinominale di Milano, nella

lista di Azione.

Dietro i sorrisi che vi proponiamo in questa foto, in realtà, si nasconde un

filo ideale che unisce i due parlamentari e arriva fino alle nostre latitudini.

A Martone, precisamente.

Il senatore Giacobbe, infatti, è molto conosciuto tra la comunità di

martonesi del New South Walles, lo Stato australiano più popoloso

dell’Australia, il cui Governo, per un periodo, è stato guidato proprio da un

martonese, Morris Iemma. Franco Giacobbe, si racconta in paese, è sempre

presente e partecipa con piacere a quelli che sono i momenti di aggregazione

degli emigrati.

Inoltre, il figlio del senatore Dem, David, è sposato con una ragazza, Danielle, nipote di un martonese emigrato negli anni ’50. La giovane coppia, tra l’altro, proprio qualche anno fa, è stata a Martone durante il viaggio di nozze, ospite del primo cittadino Giorgio Imperitura.

Di Marco Lombardo e del suo attaccamento alle radici abbiamo già

scritto, ma anche in questa sede riproponiamo un passaggio essenziale della sua

biografia: «Sono nato a Locri il 2 gennaio del 1981, ma il mio vero luogo natìo

è Martone, uno straordinario paesino di 500 abitanti in

provincia di Reggio Calabria. Sono calabrese di nascita, bolognese

di adozione, europeo per convinzione», scrive il neo senatore sulla sua pagina internet marcolombardo.eu.

Ieri, dicevamo, durante la seduta della XIX legislatura del Senato della

Repubblica, Franco Giacobbe e Marco Lombardo si sono cercati e conosciuti,

abbandonando per qualche istante le rispettive casacche di partito e

regalandosi qualche selfie che è rimbalzato come una pallina da un cellulare

all’altro, da un continente all’altro.

A noi, che di certo non abbiamo l’occhio critico del giornalista

parlamentare, quella foto restituisce un profondo senso di appartenenza ad una

radice culturale comune che adesso, da quella posizione, dalle stanze di

palazzo Madama, è diventata impegno e valore concreto per tutta la nostra

Nazione.

Ai due senatori gli auguri di buon lavoro.