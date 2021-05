La Consulta Giovanile Comunale di Siderno organizza “PULIAMO”, la manifestazione di pulizia della spiaggia e delle aree ad essa limitrofe

R. & P.

SIDERNO – La Consulta Giovanile Comunale di Siderno, in collaborazione con l’Osservatorio Cittadino Rifiuti Siderno, l’Osservatorio Ambientale Diritto per la Vita, la Consulta Cittadina di Siderno e il WWF – Provincia di reggio Calabria, con il patrocinio del Comune di Siderno, organizza la manifestazione “PuliAmo”.

L’iniziativa sarà diretta a promuovere la pulizia della spiaggia di Siderno e delle aree ad essa limitrofe dai numerosi rifiuti e detriti ivi presenti, seguendo un’attività volta alla separazione dei materiali plastici, ferrosi e di vetro da quelli indifferenziati e legnosi, questi ultimi facilmente deteriorabili nell’ambiente. L’idea è, pertanto, di liberare vegetazione e sabbia da cumuli di materiale di scarto portati dal mare e abbandonati dall’uomo. I rifiuti, infatti, sono destinati a finire nel vicinissimo mare, e qui diventerebbero cibo o trappola per i tanti esseri viventi che popolano le nostre aree marine e quelle che le costeggiano.

Si precisa, comunque, che, con questa “giornata ecologica”, gli organizzatori non intendono sostituirsi alla ditta aggiudicatrice dell’appalto del servizio di pulizia delle aree pubbliche in città, ma, diversamente, si propongono di stimolare il senso civico della cittadinanza e sensibilizzare la cittadinanza al rispetto dell’ambiente in cui si vive.

C’è bisogno di tutti, in primis delle Associazioni che tanto lavoro hanno fatto in questi anni, soprattutto in materia ambientale, e di tutti i cittadini. Ecco perché l’invito è di partecipare numerosi! Più siamo e meglio è!

Si invitano, pertanto, le S.V. al raduno previsto per le ore 8.30 di Domenica 30 Maggio 2021 nei pressi del Monumento ai Marinai sul Lungomare delle Palme di Siderno.