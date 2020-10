LA CONFERMA DI FALCOMATÀ È LE PROSSIME ELEZIONI A SIDERNO Le riflessioni di Francesco Gentile

di Francesco Gentile

Egregio direttore,il nostro territorio è un territorio strano, pieno di contraddizioni a volte negative e scontate ma spesso molto positive ed incoraggianti. Per quando riguarda il gruppo delle seconde quest’anno si è arricchito in un periodo dell’ anno dove noi come popolo sbagliando tiriamo i remi in barca ed attendiamo solo il natale. Ottobre 2020 invece ci ha insegnato che alle nostre latitudini una nuova primavera può arrivare in qualsiasi momento. Per noi sidernesi ottobre inizia all’insegna del ricordo di Michele Bello e degli altri 4 ragazzi che 173 anni fa senza esitare si sono fatti fucilare sognando di regalare alle future generazioni un mondo migliore. Ogni anno noi nelle scuole, nei convegni ed in serate a tema cerchiamo di onorare i nostri eroi del passato, li elogiamo parliamo orgogliosamente di loro come esempi da seguire nella nostra vita quotidiana, ma passata quella giornata dal 3 ottobre sino al successivo 1 ottobre più che a loro, assomigliamo a coloro che li hanno fucilati in nome della patria duo siciliana (della quale erano al soldo) bollandoli come traditori e gettandoli in una fossa comune. Il tutto per sposare al grido abbastanza recitato di “Fare l’Italia o morire” nemmeno 15 anni dopo la causa di coloro che avevano fucilato, in nome del “purché per noi non cambi mai nulla”. Da allora molte cose sono cambiate altre come i comportamenti umani dell’opportunismo e del denigrare ed affossare il prossimo si sono semplicemente evolute, come popolo e come territorio abbiamo e stiamo rischiando di collassare perché abbiamo delegato la cura dei nostri interessi a gente che generazione dopo generazione ha cambiato solo padrone vivendo al posto nostro varie epoche, dai Borbone ai Savoia, dalla monarchia alla repubblica dalla dittatura alla democrazia e dalla prima alla seconda repubblica salvo alcuni nobili esempi noi non abbiamo avuto rappresentanti abbiamo avuto gente che è andata a mercanteggiare un favore personale vendendoci per pochi ducati, lire ed adesso euro. Questo metodo di operare per la prima volta nella nostra storia ci ha messo con le spalle al muro e ci ha costretto a guardare il faccia la realtà dei fatti, no solo come cittadini della Locride, della città metropolitana o calabresi ma come italiani, in un primo momento abbiamo fatto una pericolosa virata che ci stava portando verso le rapide del populismo più becero ed antimeridionalista della storia, poi qualcosa è cambiato, le forze positive del Paese si sono rimesse in moto e ieri da una delle città più derubate e sfruttate dalla storia d’Ialia, Reggio Calabria è arrivato un segnale forte. Indipendentemente dai colori politici e dal fango che gli è stato lanciato addosso, una squadra di giovani (alcuni dei quali ingiustamente perseguitati e bollati negativamente in passato) guidati da un giovane coraggioso di nome Giuseppe e dal cognome pesante quanto un macigno Falcomatà ha vinto, bloccando una deriva populista che avrebbe consegnato le chiavi della capitale metropolitana e di conseguenza tutto il nuovo territorio metropolitano al partito di un mancato DJ milanese, che molto probabilmente ne avrebbe esposto la testa come un trofeo stile Lombroso, perché alcune cose non cambiano mai. Adesso ci sono due strade che noi come sidernesi prima e come cittadini metropolitani poi possiamo percorrere la prima è facile e corta, basta che continuiamo a delegare il nostro destino e le nostre sorti al politicante di turno che non avendo argomenti o aspettando disposizioni dall’alto (stile candidato sindaco sconfitto a Reggio Calabria) nel frattempo non ci parli di programmi e futuro ma che si limiti a scopiazzare e malissimo l’operato altrui ed a passeggiare in un mare di mediocrità cincischiando sulle cose serie e sfruttando il tanto tempo libero per denigrare il prossimo, come hanno fatto tutte quelle “persone coraggiose” che ieri a Reggio hanno lasciato solo nello sconforto ed a commentare la cocentissima sconfitta colui che sino a qualche giorno prima spalleggiavano e convincevano di essere un leader (le sedie e il tavolo di presidenza vuote nel comitato di Milicuci da un lato erano di una tristezza unica dall’altro devono far riflettere e ci devono insegnare che quando si perde si deve mettere la faccia due volte rispetto a quando si vince);La seconda è di più difficile percorrenza ma in compenso è quella che se percorsa con convinzione e coraggio ci può regalare prospettive di crescita straordinarie, per percorrerla questa strada dobbiamo essere pronti, non arretrare o rallentare di fronte a niente e nessuno ed abituarci a marciare verso il futuro e la trasparenza, marciare senza sosta anche nel fango che ci verrà lanciato contro, ma soprattutto come popolo dobbiamo ritrovare noi stessi ed i nostri valori, dobbiamo realmente ( anche prendendo spunto dal coraggio dei giovani di Reggio) ritornare a sventolare con orgoglio i nostri vessilli, dobbiamo onorare con i fatti e non con le parole i nostri eroi del passato e ne dobbiamo continuare il percorso, che una mattina di 173 anni fa 5 giovani coraggiosi hanno tracciato con il loro sangue, così facendo forse il prossimo 2 ottobre avrà un significato diverso sarà veramente e realmente sentito e non solo onorato e commentato.Conclusa la Battaglia di Reggio adesso tutto il territorio metropolitano guarda con attenzione a quella di Siderno, perché nonostante tutto Siderno all’interno del nuovo soggetto amministrativo è considerata una delle capitali della Locride e si sa conquistare le capitali ha un valore specifico pesantissimo, lo sarebbe stato ieri con la Lega a Reggio e lo potrebbe essere per qualunque altro partito politico domani a Siderno. Fortunatamente( ed i fatti di ieri avvalorano questa tesi) le battaglie si vincono sul campo con dedizione, fatti concreti, spirito di abnegazione e coraggio, le battaglie nonostante i diktat partitici e personali le vince il popolo sempre. Infangare il prossimo, demonizzarne la storia, la provenienza, l’onorabilità personale e famigliare si è dimostrato un colpo di boomerang ed una volta che il boomerang è stato fatto partire, più forte è stato lanciato contro il prossimo più forte ricadrà in testa al lanciatore di turno che potrà anche tentare una fuga fantozziana, ma il boomerang del fango andrà a bussargli alla porta di casa per colpirlo è una conseguenza del lancio anche questa. Ieri a Reggio ho visto rinascere la speranza, ho visto tante brave persone (ingiustamente infangate in passato) contribuire senza paura alla vittoria del popolo e vedere quelle immagini per me che sono un garantista, sempre e con chiunque non solo a convenienza e coi i miei amici è significato tanto, perché il coraggio delle idee e degli ideali è un sentimento bello trasparente e pulito da qualsiasi persona venga rappresentato ed espresso, nella vita reale ciò che facciamo ci viene sempre restituito, proprio per questo oggi non vorrei essere nei panni di chi non avendo dalla sua, storia, argomenti e coraggio ha passato gli ultimi anni ad offendere, denigrare ed infangare qualsiasi idea non coincidesse al 100% con la sua. La politica che poi è il mezzo per far crescere i territori è confronto e quando non ci si sa o non ci si vuole confrontare, quando si innalzano muri invece di costruire ponti il contraccolpo è devastante, nella straordinaria partita che è la vita non basta cercare di recuperare nei minuti di recupero, perché oggi una persona alla fine dei conti non è che il risultato delle sue azioni passate e si sa il passato prima o poi viene sempre a bussarti alla porta e come popolo il nostro è un passato fatto di sacrificio e coraggio, adesso tocca a noi caricarcelo sulle spalle e portarlo nel nostro futuro, sempre se non vogliamo delegare qualcun’altro .