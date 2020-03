Iniziativa U.Di.Con per raccolta fondi nazionale a sostegno degli ospedali più in difficoltà

di Simona Ansani

《Siamo in emergenza, tutta Italia è zona rossa. Abbiamo il dovere di restare uniti e dare una mano a tutti quegli ospedali che rischiano di entrare in grande crisi per i troppi ricoveri causati dal Coronavirus. Non c’è tempo da perdere, anche le Regioni più attrezzate a livello sanitario stanno soffrendo, uniamoci contro il Coronavurus!》. È questo l’appello del Presidente dell’U.Di.Con. Unione per la difesa dei Consumatori, Denis Nesci, che ha indetto una raccolta fondi nazionale destinata agli ospedali più in difficoltà visto l’emergenza sanitaria che sta vivendo il nostro Paese.《Abbiamo condiviso sui nostri social il link dove poter effettuare la donazione, invitando a far veicolare il più possibile il messaggio – aggiunge Nesci – basta cliccare sul banner presente sul nostro sito web per dare, se potete, il vostro piccolo aiuto. Insieme ce la faremo, atteniamoci sempre alle disposizioni del Governo e soprattutto a quelle del buonsenso di ognuno di noi. Augurandoci il ritorno alla normalità quanto prima mi raccomando #andràtuttobene》.

Di seguito i link dove trovare tutte le informazioni per effettuare la donazione

https://www.gofundme.com/f/pc8hp-uniti-contro-il-coronavirus?sharetype=team&mem-

Potete condividere il link dalla pagina https://www.facebook.com/udiconregionalecalabria/