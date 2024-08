di Redazione

ROCCELLA IONICA – Dalle 5,50 di questa mattina le squadre dei Vigili del Fuoco di Siderno per competenza e Monasterace per supporto, sono al lavoro sul lungomare di Roccella Jonica (RC) per lo spegnimento di un incendio che ha interessato una struttura balneare sul lungomare lato sud della cittadina jonica. Nonostante il tempestivo intervento di 10 uomini e tre automezzi, la natura dei materiale ha permesso alle fiamme di propagarsi rapidamente e distruggere completamente la struttura. Ancora in corso le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza coordinate del Capo Reparto Cassalia, al quale spetterà il compito di stabilire le cause dell’incendio. I carabinieri della stazione di Roccella Jonica indagano per competenza.