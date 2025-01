REPORTAGE di Enzo Lacopo © 2025

LOCRI – Giornata da ricordare quella del 27 Gennaio 2025, l’inaugurazione della Nuova Oncologia dell’Ospedale di Locri, voluta su progetto NOLE dell’Associazione “Angela Serra“.

Presenziata dalle più alte autorità sanitarie, politiche, istituzionali, militari e del mondo delle Amministrazioni comunali non di meno di molti cittadini venuti da tutta la Calabria.

I momenti salienti della cerimonia, della conferenza stampa, di alcuni interventi dei partecipanti ed in coda una nota inviataci dal Presidente del Tribunale dei diritti del cittadino e del malato.

IMMAGINI

Vieni , cammina e lotta accanto a noi…

Seguo spesso le interviste e dichiarazioni che il Procuratore della Repubblica di Napoli – Dottore Gratteri -rilascia nei programmi televisivi nazionali , non sempre le condivido,ma accolgo sempre di buon grado la sua onestà intellettuale e la sua innegabile voglia di costruire una Italia ed una Calabria migliore.

Sapevo che oggi sarebbe stato presente in occasione della consegna dei lavori della nuova divisione di oncologia dell’ ospedale di Locri – fortemente voluta dall’ associazione Angela Serra e da cittadini che generosamente hanno offerto il loro contributo – a questa associazione ed a tutti coloro che hanno fatto sì che ciò si realizzasse,dico grazie solo a loro.

All’ esito della visita e dei lifting importante effettuato nella sala convegni, colgo l’occasione per invitare il Dottore Gratteri a presenziare più spesso presso il nostro nosocomio,cosa che non hanno mai fatto I leader nazionali di CISL e UIL,pur avendo ricevuto i natali nella culla della locride e ben potendo per i ruoli ricoperti ,incidere sulla sanità nazionale e regionale, perché la presenza di Gratteri è sicura garanzia per elevare l’ attenzione sulle condizioni di gestione dell’ ospedale . Oggi,il dottore Gratteri, ha giustamente ed accuratamente evitato di sedere a fianco di Occhiuto,Calabrese e compary, gli avrebbero provocato più scompenso gastrico di quanto, gliene provochi in questi giorni, Nordio e la Meloni . Si faccia vedere di più in ospedale e nei diversi reparti, per meglio fare capire a questo manipolo di “eunuchi istituzionali” che un giorno di vestiti da prima comunione ,con tanto di papaveri e papere e con fotografie da esibire ai dementi e trogloditi,non possono bastare per soddisfare le esigenze quotidiane di migliaia di cittadini della locride.

Pino Mammoliti

VIDEO