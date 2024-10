R. & P.

«Ritorno sempre con gioia in questo ameno lembo della nostra terra, visitato circa 60 anni fa dalla Vergine Santa, che apparve al giovane Cosimo Fragomeni. Oggi, per la prima volta, sono qui, nella mia veste istituzionale di sindaco della città di Caccuri, per consacrare la comunità che rappresento: alla Vergine Santa, la politica è la forma più alta di carità, seconda sola alla carità religiosa verso Dio, ma il cristiano che si presta a questo servizio verso la “polis”, sa che del suo operato risponde prima a Dio e poi agli uomini».

Così il sindaco di Caccuri, Luigi Quintieri.

«Ecco, perché non posso che invocare il soccorso di Dio – continua il primo cittadino – attraverso la mediazione della Sua e nostra mamma celeste che qui si invoca con l’appellativo di Nostra Signora dello Scoglio. Credo che la politica oggi, più che mai, ha bisogno dell’impegno dei cristiani. L’agire politico deve saper scorgere la dimensione sacrale che abita in ogni persona; quell’unicità che la rende preziosa ai suoi occhi, unica, bella, anche se si trattasse del suo peggior avversario politico, che non può mai essere considerato un nemico. Il politico cristiano- conclude Quintieri- non è mai solo nelle sue scelte, riflette, prega e invoca lo Spirito Santo, affinché ogni atto o fatto possa interpretare il bene del suo popolo».