IL MESSAGGIO Il vescovo Oliva (fuori sede per motivi di salute) rassicura i fedeli

Per motivi di salute S.E. monsignor Francesco Oliva, vescovo di Locri-Gerace, si è recato fuori sede; nei prossimi giorni si sottoporrà ad un intervento chirurgico e momentaneamente dovrà interrompere i propri impegni pastorali. Lo ha comunicato egli stesso ieri, al momento della partenza, con un messaggio indirizzato ai presbiteri della Chiesa locrese:“Sarò fuori sede – ha scritto- per un po’, per motivi di salute. Ma vi sento vicini nella preghiera come sento vicini i fedeli che attraverso di voi saluto. La preghiera rompe le distanze e ci unisce in Dio. A Lui chiediamo misericordia e perdono per il tempo sprecato e le occasioni mancate. Lui ci chiede unicamente di non sotterrare i talenti ricevuti rendendoli germi di vita donata, di relazioni sincere, di amore appassionato per la missione ed il ministero che ci ha affidato. Vi abbraccio tutti con indistinto affetto”.Stamattina, S.E. il vescovo si è rivolto a tutta la comunità diocesana con un altro messaggio che riportiamo integralmente.Miei cari Sacerdoti, Diaconi, Seminaristi, Fedeli tutti, non so come ringraziarvi per l’affetto e la vicinanza che mi state mostrando. Questo mi fa star bene. Grazie di cuore. Per me oggi è una domenica diversa. Piena di gioia nel cuore nonostante tutto. Sento di non essere solo. Al Signore chiedo di aiutarmi a discernere la sua volontà, ciò che è buono, a lui gradito e perfetto. Sento più che mai che niente accade nella vita che non abbia a rivelarmi qualcosa di Lui e del suo progetto di amore. Ho sempre creduto di non dover vivere la mia vita per me stesso né ho mai pensato di trovare gioia vera nelle cose inutili. Ringrazio il buon Dio che oggi nella santa messa, che ho celebrato nella Casa Generalizia delle Ancelle Parrocchiali dello Spirito Santo a Roma, ho potuto unirmi alla vostra preghiera. Ho trovato ristoro in quelle meravigliose e difficili parole di Gesù: “quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita?”.Non preoccupatevi per me. Sento vicino i tanti malati che ho incontrato durante la visita pastorale. E soprattutto mi sento come loro visitato dal Signore. Buona domenica a tutti. Vs. d. FrancoLa Diocesi di Locri-Gerace, nell’invitarci a restare uniti nella preghiera per il nostro Pastore, affinché torni presto e riprenda con il consueto vigore il suo cammino di guida accanto a noi, rassicura che terrà informata la comunità diocesana della salute del Vescovo attraverso i propri canali ufficiali d’informazione.

Locri 30 agosto 2020