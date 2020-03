IL CONTERRANEO DI RITORNO Alfonso Passafaro: «Basta polemiche su chi è rientrato dal Nord. Basta osservare le prescrizioni»

di Gianluca Albanese

LOCRI – Anche lui è un conterraneo di ritorno. Precisamente da Milano. Ma non un conterraneo qualsiasi perché è una delle persone più conosciute e apprezzate per il suo impegno politico, nel sociale e per i suoi lunghi trascorsi imprenditoriali.

Ci riferiamo all’ex assessore all’Ambiente del Comune di Locri Alfonso Passafaro, che ha fatto pervenire alla nostra redazione il seguente messaggio.

«Io e la mia famiglia siamo a Locri da domenica scorsa, dopo aver fatto tutte le comunicazioni attraverso il medico di base, per come previsto dal decreto e stiamo osservando quanto previsto, restando a casa, pur non accusando niente, mi sta infastidendo tanto tutta questa polemica, da parte di chi vuole generalizzare sul comportamento di chi è rientrato dal Nord a casa propria, rispettando le regole, che sono tantissimi, rispetto, e ci sono a chi non rispetta le regole. Locri e la Locride sono sempre nel mio cuore».