I Carabinieri da sempre vicini alla popolazione

R. & P.

CAULONIA – Ieri mattina, i Carabinieri della stazione di Caulonia Marina si sono recati presso l’abitazione di un’anziana signora, in grande difficoltà e impossibilitata a muoversi, fornendogli viveri e beni di prima necessità. Nonostante i molteplici servizi che i militari dell’Arma stanno mettendo in atto al fine di far rispettare le norme e le indicazioni provenienti dall’autorità di governo, i Carabinieri sono vicini più che mai ai cittadini fornendogli assistenza, e sono convinti più che mai che la cultura del rigoroso e convinto rispetto della legge è il primo presidio a tutela di ciascuno.