GROTTERIA Mancata apertura della scuola media, sindaci e cittadini insorgono

COMITATO SINDACI DELLA VALLE DEL TORBIDO

I Sindaci della vallata del Torbido hanno, con la loro presenza espresso solidarietà fattiva e propositiva agli alunni ed ai genitori della scuola media di Grotteria Centro storico, per la mancata apertura della scuola media di I° grado.

Dopo l’incontro avuto con la Dirigente scolastica in ordine alla mancata apertura del plesso, motivato dalla stessa per assenza di personale docente, si è deciso di adire alle Autorità Giudiziarie competenti, in modo da garantire agli alunni il diritto allo studio sancito dalla Costituzione.

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GROTTERIA E COMITATO PERMANENTE GENITORI ALUNNI

Oggi i genitori degli alunni della scuola media centro storico ed una nutrita rappresentanza di cittadini di Grotteria, nonché i Sindaci della Vallata del Torbido si sono riuniti a Gioiosa Jonica, sede della segreteria dell’Istituto Comprensivo Gioiosa – Grotteria, per continuare la protesta per la mancata apertura della scuola secondaria di I° grado del centro storico. Dopo aver chiesto un incontro con la dirigente professoressa Marilena Cherubino, la quale si rifiutava di ricevere una delegazione di genitori e cittadini e dopo diversi solleciti, riceveva solamente i Sindaci della Vallata del Torbido, ai quali riferiva di essere in attesa di riscontro da parte dell’Ufficio Scolastico.

Attendiamo risposta, e comunque non oltre il termine di domani 22 settembre c.m. , dopodiché il Comune si costituirà davanti al TAR.

Si precisa, inoltre, che abbiamo provveduto ad informare il Ministero della Pubblica Istruzione sulla vicenda.