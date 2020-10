GIORNATE FAI D’AUTUNNO Rinviato l’appuntamento di domani per l’emergenza CoVid

R. & P.

L’evento di domenica, il secondo appuntamento con le Giornate FAI, è stato annullato. Alla luce della situazione attuale, il FAI – Fondo Ambiente Italiano ha ritenuto fosse la cosa più giusta da fare.



Ci spiace per quanti di voi erano desiderosi di trascorrere del tempo in nostra compagnia, alla scoperta di una Calabria nascosta e ci sentiamo in dovere di dirvi ancora una volta GRAZIE ❤️

Grazie a quanti hanno prenotato la visita di domenica prossima, a quanti hanno partecipato con entusiasmo al primo appuntamento di questo Autunno FAI ed a quanti di voi ci sostengono ogni giorno.



Il vostro affetto ci spinge a fare sempre di più!



Un sentito e doveroso GRAZIE al padrone di casa il Barone Francesco Macri ed al Comune di Portigliola, nella persona del Sindaco Rocco Luglio che si è speso per la riuscita di questi eventi. Senza la loro generosità nulla sarebbe stato possibile!



A presto!

FAI – Delegazione della Locride e della Piana