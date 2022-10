GIORNATA NAZIONALE AVO A tu per tu coi ragazzi della scuola “Pedullà”

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Un investimento sul futuro per gettare le basi di una società più altruista e solidale. Potrebbe essere questa la chiave di lettura della 14^ edizione della Giornata Nazionale dell’Associazione Volontari Ospedalieri che, come ogni anno, viene celebrata il 24 ottobre e che la sezione di Siderno-Locri ha tenuto insieme agli studenti della scuola secondaria di I grado “Gesumino Pedullà” di Siderno. In particolare, i volontari Avo hanno incontrato gli studenti della 1^ D con l’obiettivo di sensibilizzarli alla cultura della solidarietà e del dono.

Dopo i saluti del dirigente Gaetano Pedullà e del suo vice Raffaele Guarnieri sono intervenuti i docenti Vincenzo Scarfò e Laura Panetta, mentre la presidente Ersilia Multari ha presentato l’associazione Avo e insieme alla segretaria Alessia Saraceno e ai volontari ha coinvolto i ragazzi in alcune attività sul testo “la storia della Signora Solidarietà” che era stato preliminarmente consegnato agli studenti e fatto oggetto di riflessione in classe con l’aiuto della professoressa Panetta. Ai ragazzi è stato inoltre proposto di scrivere il finale della storia, dal quale è trapelata la loro creatività, originalità e sensibilità.

Sono stati poi consegnati alcuni cartoncini colorati, sui quali i ragazzi hanno scritto un pensiero sulla solidarietà, una riflessione sulla giornata trascorsa o un loro sogno, che verranno utilizzati per decorare l’albero di Natale in ospedale. Inoltre, l’attrice, autrice e regista teatrale Maria Pia Battaglia ha coinvolto gli studenti in un gioco di ritmo, musica e parole legate al tema della solidarietà.

La partecipazione degli studenti all’iniziativa ha permesso loro di diventare “volontari Avo per un giorno” e di ricevere un attestato personalizzato in ricordo della giornata.