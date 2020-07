Gioiosa Jonica, il vescovo firma contratto per la messa in sicurezza della Chiesa Matrice. Lunedì iniziano i lavori

R & P

Oggi nei locali dell’Ufficio Tecnico e Beni culturali della Diocesi di

Locri, il vescovo Mons. Francesco Oliva e il titolare della impresa

appaltatrice Marco Femia 3F di Locri, hanno sottoscritto il contratto

per l’affidamento e consegna del primo lotto dei lavori di

sistemazione e messa in sicurezza della Chiesa Matrice di Gioiosa

Jonica.

Erano presenti il Direttore dell’Ufficio Beni Culturali Don Fabrizio

Cotardo, responsabile Beni Culturali, Arch. Giorgio Metastasio

Responsabile Ufficio Tecnico, Don Francesco Passarelli parroco della

parrocchia S. Giovanni Battista di Gioiosa Jonica, Avv. Loredana

Calabrò componente del consiglio parrocchiale (nonché assessore al

bilancio del Comune di Gioiosa Jonica), il progettista arch. Luigi

Scaramuzzino e il titolare dell’impresa appaltatrice Marco Femia 3F di

Locri.

Si tratta del primo lotto di lavori dell’importo di euro 285.000,00

con finanziamento della spesa da parte della CEI nella misura del 70%

dei lavori, il resto dovrà essere coperto dalla Diocesi e dai privati

ed altre istituzioni. Riguardano la messa in sicurezza della copertura

e della cinta muraria. Il titolare dell’impresa appaltatrice ha detto

che i lavori inizieranno subito, questo lunedì 13 luglio e saranno

terminati entro i 180 giorni previsti dal contratto, ma conta di

terminarli prima di dicembre.

Un secondo lotto è previsto successivamente e riguarderà interventi

conservativi sulla facciata principale e all’interno le mura

estremamente danneggiati dall’umidità.

Grande soddisfazione espressa dal parroco don Francesco Passarelli che

ha ringraziato il Vescovo e il Direttore dell’Ufficio Beni Culturali

ed i tecnici della Diocesi.

La dichiarazione del vescovo:

Vescovo Mons. Francesco Oliva: Momento storico importante perché oggi

si è sottoscritto l’affidamento e la consegna dei lavori per la messa

in sicurezza della Chiesa Matrice di Gioiosa Jonica, intervento reso

necessario sia della vetustà della struttura ma anche dalle criticità

che sono emerse a seguito di carotaggi specifici. E’ una bella chiesa

che merita di essere conservata e riconsegnata al futuro in condizioni

statiche in sicurezza anche riguardo agli eventi sismici. L’intervento

è stato finanziato con i fondi dell’8 per mille della CEI, Conferenza

Episcopale Italiana, che ringrazio immensamente, nella misura del 70%,

spetta alla Diocesi ed ai privati che hanno a cuore questa Chiesa di

trovare la rimanente copertura finanziari. Ringrazio tutti i cittadini

di Gioiosa che ci tengono a questo necessario restauro e vorranno

contribuire a questa raccolta fondi Probabilmente, essendo passato un

po’ di tempo dalla obbligata chiusura della Chiesa, qualcuno aveva

incominciato a dubitare ed a essere un po’ scettico sulla

possibilità dell’intervento. Ed oggi invece l’impegno assunto è stato

concretizzato con la consegna e l’inizio immediato dei lavori, che

speriamo saranno completati nei tempi contrattualmente stabiliti. In

questo senso abbiamo fiducia nella comprovata serietà dell’impresa a

cui sono stati affidati i lavori. La chiesa è di tutti e questa Chiesa

Matrice rientra nell’assetto urbano della città con la sua bellissima

collocazione, in alto, la chiesa posta sopra il monte come una luce

che illumina un po’ tutta la realtà esterna, il paesaggio esterno.

Auguri a tutte le parrocchie di Gioiosa, ai parrocchiani della Matrice

a tutta la Comunità gioiosana ed a chi sentirà propria questa opera.



Redatto da Vincenzo Logozzo giovedì 9 luglio 2020