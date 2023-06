di Redazione

GIOIOSA JONICA – Con due decreti datati 8 giugno, il sindaco Luca Ritorto ha assegnato le deleghe agli assessori ed ai consiglieri comunali, a seguito del voto del 14 e 15 maggio che ha visto la vittoria, con ampio consenso, della Lista “Gioiosa Bene Comune”.

All’assessore e vicesindaco Salvatore Fuda sono state attribuite le deleghe relative a Lavori pubblici – Ambiente – Politiche dei migranti.

All’assessore Loredana Calabrò, sono state attribuite le deleghe relative a Bilancio, Finanze e Tributi – Fiere e mercati – Servizi cimiteriali – Contenzioso.

All’assessore Serena Palermo sono state attribuite le deleghe relative a Manifestazioni ed Eventi – Istruzione – Decoro urbano – Centro storico – Pari opportunità.

Infine, all’assessore Enrico Tarzia sono state attribuite le deleghe relative a Risparmio Energetico e Fonti Rinnovabili – Illuminazione pubblica – Innovazione tecnologica e PA digitale – Patrimonio – Edilizia residenziale pubblica – Politiche giovanili – Sport – Diritti degli animali.

Il sindaco ha inteso inoltre assegnare ulteriori deleghe fuori giunta ai consiglieri di maggioranza Laura Crimeni (Associazionismo e Volontariato), Giulio Papandrea (Politiche sociali), Lidia Ritorto (Cultura e Promozione Turistica) e Samuel Zenone (Attività economiche e produttive).

“Sono sicuro – ha dichiarato il sindaco Luca Ritorto – che la Giunta designata potrà garantire qualità e competenza nell’azione amministrativa per il bene della comunità. Allo stesso modo, sono convinto che non mancherà il generoso apporto degli altri consiglieri comunali, a cui ho voluto attribuire importanti deleghe, tutte persone con grande esperienza politica ed amministrativa. Ci sono pertanto le condizioni per fare bene, considerata la mole di lavoro che ci attende fin dalle prossime settimane”.

Il coinvolgimento pieno di tutte le sensibilità presenti nella maggioranza espressione della lista “Gioiosa Bene Comune” è un metodo di lavoro che già negli anni passati, ha dato i suoi frutti positivi e pertanto continuerà ad essere un principio importante nell’attuazione degli indirizzi politico-programmatici in questa nuova consiliatura.