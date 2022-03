GIOIA TAURO Attività di controllo della Polizia di Stato

di Questura di Reggio Calabria

L’attività di controllo del territorio, finalizzata alla prevenzione dei reati, svolta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro, ha registrato importanti risultati.

Nei primi due mesi dell’anno, infatti, sono stati controllati 8.447 soggetti e 1.141 veicoli e sono state ispezionate 274 attività commerciali, anche allo scopo di verificare il rispetto della normativa anti Covid-19.

Inoltre, nell’ambito dei predetti servizi, svolti dal personale delle Volanti e della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, sono state arrestate 3 persone in flagranza di reato. Il primo arresto è stato eseguito per il reato di evasione commesso da un soggetto ristretto agli arresti domiciliari e individuato fuori dalla sua abitazione, il secondo è scattato a seguito di un controllo di un soggetto fermato e trovato in possesso di 100 grammi di stanza stupefacente detenuta ai fini di spaccio; il terzo arresto, invece, è stato effettuato a seguito di resistenza a Pubblico Ufficiale posta in essere da un soggetto che era sottoposto ad un controllo di polizia.

Il dispositivo di sicurezza, volto ad una sempre più incisiva attività di prevenzione, di monitoraggio del territorio, di ripristino della legalità e di repressione di quei comportamenti che minano la serena convivenza dei cittadini, proseguirà anche nei prossimi giorni.

Reggio Calabria, 8 marzo 2022