GERACE Turismo nei borghi. Il sindaco Pezzimenti:«E’ importante fare rete»

«C’è bisogno di un programma condiviso che possa valorizzare la ricchezza dei borghi calabresi all’interno di un progetto integrato volto a promuovere il turismo tutto l’anno, creando nuove opportunità per visitare il patrimonio artistico-culturale che abbiamo. Attraverso la promozione dei borghi si può destagionalizzare l’offerta turistica e rendere appetibile la Calabria come meta in tutte le stagioni dell’anno. Insieme si può costruire un progetto che possa attivare un circolo virtuoso per rilanciare il settore turistico regionale».

È quanto ha sottolineato il sindaco Giuseppe Pezzimenti intervenendo alla riunione, che si è tenuta nei giorni scorsi nella sala municipale della Città di Gerace dove si sono incontrati diversi rappresentanti di altri Comuni e il responsabile della “Ego Travel” per discutere di turismo nei borghi. La riunione a Gerace dei Borghi più Belli d’Italia per il Sud della Calabria ha preso spunto dall’idea condivisa di dare uno slancio nuovo al turismo dei borghi attraverso il progetto “Di borgo in borgo” proposto dal tour operator “Ego Travel” che ha illustrato una serie di opportunità che potrebbero incidere profondamente sull’offerta turistica nei mesi di “bassa stagione”, con una importante centralità che assumono i Borghi Calabresi.

In queste settimane il tour operator ha presentato l’idea-progetto in altre località calabresi ottenendo un importante riscontro.

«Apprezziamo la pianificazione che è stata descritta nel corso dell’incontro – ha aggiunto il sindaco Pezzimenti – perché punta a costruire un’offerta turistica innovativa che nell’utilizzare nuove forme di promozione, all’interno di un circuito condiviso con gli altri borghi, può incrementare l’arrivo di turisti. Riteniamo che l’idea di “far conoscere” e mettere insieme “in rete” i borghi calabresi può creare delle opportunità nuove per tutte le realtà territoriali che faranno parte».

«Gerace – ha concluso il sindaco Pezzimenti – ha una storia millenaria che ogni giorno riscopriamo insieme ai tanti visitatori che giungono da tutto il mondo. Vogliamo crescere ancora incentivando l’arrivo di turisti e per poterlo fare è importante stare insieme anche ad altre splendide realtà regionali; in questo contesto rientra il concetto di “fare rete” quale modello di sviluppo che può consentire una nuova opportunità di crescita per tutti».

Gerace 29.07.2020

Ufficio Stampa