GERACE Appaltati due importanti lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale

R. & P.

L’Amministrazione Comunale della città di Gerace, guidata dal sindaco Giuseppe Pezzimenti, rende noto che nei giorni scorsi, con la firma dei rispettivi contratti con le ditte aggiudicatarie, sono stati appaltati due importanti lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale della per un importo complessivo di 700 mila euro.

L’Amministrazione sta lavorando quotidianamente per migliorare sempre più il volto della città, attivando azioni propositive che vanno ad incidere in maniera concreta e positiva sul territorio comunale. Con questi due appalti contrattualizzati si interviene sulla messa in sicurezza della viabilità comunale con opere di difesa del suolo, compresa la regimentazione delle acque sia a Gerace “centro” sia in zone periferiche e in alcune contrade, a dimostrazione del fatto che l’amministrazione intende valorizzare a 360 gradi tutto il territorio.

Un ruolo importante è stato quello del pool di tecnici, in particolare il funzionario ing. Domenico Romeo, che stanno operando da tempo in piena sintonia con gli amministratori per raggiungere gli obiettivi stabiliti.

Il programma di interventi sulla viabilità cittadina, infatti, è uno dei punti strategici dell’amministrazione a guida Pezzimenti perché consente di intervenire e risolvere alcune criticità in aree del territorio comunale, in particolare, al fine di una migliore canalizzazione delle acque meteoriche al centro, nonché alla riqualificazione delle strade esterne al centro abitato ed a servizio della popolazione, sia per fini residenziali, intesi come garanzia della mobilità in condizioni di sicurezza, sia per incentivare lo sviluppo turistico del territorio attraverso azioni mirate tendenti a rendere fruibili le aree periferiche cittadine.

Per quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale e le opere di difesa del suolo, comprese le opere di regimentazione delle acque delle zone periferiche e delle contrade l’appalto per l’esecuzione dei lavori è di 300 mila euro, quello per gli interventi a Gerace centro è di 400 mila euro.

I lavori oggetto del Progetto che ricadono nel Comune di Gerace, fuori dal Centro Storico si prevedono nelle Località / Contrade: Merici – Pitturi, Arghillà, Crupina, Campo, Scursunale, Zomino, Scorciapelle, Monaci (Ziia) Zipari.

Le opere di regimentazione delle acque del centro di Gerace riguardano un primo intervento sulla Via Provinciale d’ingresso a Gerace. Un altro intervento è quello sul Vallone Longobardo. Si interviene su alcune vie del centro, per una migliore canalizzazione delle acque meteoriche nonché per un completamento.

In questo caso le vie prese in esame sono le seguenti: Via Brofferio – Via M. Gioia – Via 5 Martiri, Via Savonarola – Via Perugino – Via Gravina – Via Manin – Via Giordano Bruno – Largo Nicolo, Via Ruggero Bonghi – Via L. Da Vinci, Via Palladio. Infine si interviene, bitumandolo, sul tratto denominato in progetto “prolungamento Via 5 Martiri.