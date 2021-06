Gente in Aspromonte, domenica 6 giugno l’Anello di Canolo Nuovo

R & P

Abbiamo unito i tratti più significativi dei vari sentieri in un percorso ad anello lungo i piani di Canolo che coinvolge i luoghi più belli e caratteristici del Parco, percorribile a piedi in circa 5 ore. Non spaventatevi, se camminare così a lungo vi preoccupa, potete spezzare questo itinerario scegliendo percorsi alternativi più brevi ma non meno interessanti che soddisferanno ed entusiasmeranno chi ama conoscere gli aspetti più autentici della montagna.

Tempo: Ore 5:00

Dislivello: 970 slm 830

Difficoltà: E. Escursionistico

Comuni interessati: Cittanova – Canolo – San Giorgio Morgeto

Raduno è previsto alle ore 10.00 Quadrivio del Passo del Mercante, Cittanova, Canolo, Gerace

Partenza escursione ore 10.15