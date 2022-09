R. & P.

Domenica 11 settembre in piazza Vittorio Veneto a Siderno con decorrenza dalle ore 10,00 vi sarà un banchetto che ha lo scopo di illustrare il programma elettorale di Fratelli d’Italia. L’iniziativa interesserà anche altre piazze in altre città, nello stesso giorno e in altri successivi. Siamo sempre stati tra la gente e per la gente.

Il Commissario cittadino del circolo di Fratelli d’Italia

Michelangelo Vitale