FITWALKING YOUNG Sabato 11 a Roccella la nuova sfida del wellness

Fitwalking Young è il nuovo progetto di Calabria Fitwalking pensato per i ragazzi/e di età inferiore ai 12 anni per avviarli, con allegria e spensieratezza, alla pratica del Fitwalking.

Una Scuola di Avviamento allo sport che si ispira ai principi dell’Atletica leggera, e che potremo iniziare a scoprire “a piccoli passi”, come recita il logo di Fitwalking Young, a partire da sabato 11 settembre, raduno ore 17.00 e partenza ore 17.30 da largo Colonne, con il I Roccella Fitwalking Young: 4 km di attività ludico-motoria alla scoperta dei luoghi più suggestivi di Roccella.

Si tratta di un progetto di ampio respiro che, man mano si andrà avanti, coinvolgerà le scuole, valicando i confini regionali per attestarsi come pratica sana e consigliata per il Benessere psicofisico delle giovani generazioni: «Aver lavorato per tanti anni con i più piccoli in varie discipline sportive, mi ha fatto capire quanto sia importante investire in salute sin da giovani» ha dichiarato emozionato Fausto Certomà, Presidente di Calabria Fitwalking e Membro del Comitato nazionale per lo sviluppo del Fitwalking che, come per tutte le iniziative promosse finora, si sta gettando anima e corpo in questa nuova sfida.

Da sempre pioniere di pratiche sportive indirizzate al rispetto e alla cura del proprio corpo, Certomà è convinto, oggi più che mai, che sia «necessario invertire il paradigma che costringe gli adulti a modificare le loro abitudini di vita scorrette, insegnando ai più piccoli ad acquisire e praticare quelli sani e corretti. Dopo quasi due anni di pandemia, ritengo sia doveroso agire affinché i giovani, privati della socialità, possano tornare a stare insieme recuperando tutte le capacità fisico-motorie perse che sono i prerequisiti fondamentali per il raggiungimento e il mantenimento di uno stato di salute ottimale».

L’attività fisica non agonistica è, infatti, ideale per migliorare le capacità coordinative, condizionali e posturali, mediante attività ginnico-motorie, volte ad insegnare uno stile di vita sano, all’aria aperta, a contatto con la natura, alla scoperta delle proprie città, dei centri storici, stringendo nuove amicizie e lasciando da parte smartphone e computer per assaporare la bellezza delle relazioni umane.

«Mi auguro che in tanti si avvicinino a questa esperienza di Fitwalking Young, il Futuro del Fitwalking che non è solo un cammino, ma una vera e propria palestra di vita» ha concluso il Presidente di Calabria Fitwalking.

L’evento è aperto anche ai genitori e ai più grandi. Per partecipare al I Roccella Fitwalking basta contattare il numero: 388/9797765 oppure visitare le pagine Facebook “Calabria Fitwalking” e “Fausto Certomà” e Instagram “calabriafitwalking_2021” dove troverete tutte le info utili.