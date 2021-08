FIABE PER UN NOI Antonella Iaschi presenta all’Ymca le sue fiabe

R. & P.

“Fiabe per un Noi”. Sono le “Storie di ordinaria R…esistenza” della scrittrice e poetessa Antonella Iaschi, emiliana che ha scelto di trasferirsi a Roccella Ionica, storie per bambini e per chi se ne è dimenticato scritte con l’ausilio di 18 illustratori selezionati tra Calabria, Emilia Romagna e Friuli.

La presentazione delle “Fiabe per un noi” avrà luogo lunedì 30 agosto alle 19 all’Ymca di Siderno.

Gianluca Albanese dialoga con l’autrice.

L’evento è promosso dal Progetto “Ottobre in Poesia” – Sezione Jonica, in collaborazione col Lions club Roccella Jonica – Distretto 108 YA, l’’Ymca di Siderno e lo spazio culturale “MAG. La ladra di libri”.