FESTIVAL DELLA CULTURA CLASSICA Al via in streaming la I^ edizione

R. & P. (foto d’archivio)

L’Associazione Italiana di Cultura Classica, delegazione della Locride “Maria Stella Triolo”,è lieta di annunciare la I Edizione del Festival della Cultura Classica, La manifestazione a carattere itinerante, vedrà coinvolte ben sei delegazioni AICC presenti sul territorio nazionale che dal 3 Maggio al 15 Maggio 2021 si passeranno idealmente il testimone.

3-15/05/21 Delegazione di Roma

7/05/21 Delegazione di Como

8/0521 Delegazione della Locride

10/05/21 Delegazione di Castellammare di Stabia

11-12/05 Delegazione di Bari

12/05/21 Delegazione di Taranto

L’evento dell’8/5 21,che vedrà coinvolta la nostra Delegazione della Locride dal titolo “Dal Museo alla Storia, Musica, Religiosità, Estetica” è seguibile su piattaforma Microsoft Teams e in Streaming Youtube collegandosi al seguente sito https://www.youtube.com/channel/UCfRY_qiVN-PYillGEr8uvGA. a partire dalle ore 9,30 la prima parte e dalle 15 la seconda parte. Sono programmati i seguenti interventi:

Prima parte. Ore 9.30—12,30

Saluti istituzionali

Maria Caterina Aiello Presidente AICC Delegazione della Locride “Maria Stella Triolo”

Paola Radici Colace Presidente Onorario AICC Delegazione della Locride “Maria Stella Triolo”

Mario Capasso Presidente Nazionale AICC

Giovanna Maria Autelitano Dirigente I.S.S. Ivo Oliveti Locri

Gaetano Pedullà Dirigente I.P.S.I.A. Siderno – Locri

Modera

Lucia Licciardello Segretaria AICC Delegazione Locride

Introduce

Giuseppe Solaro (Università di Foggia) “Mediterraneo Femminile”

Relazioni

Rossella Agostino (Già Direttore Musei e Parco Archeologico di Locri) “Locri si racconta tra i reperti e le fonti”

Giulia Sfameni Gasparro (Università di Messina) “Culti e Riti a Locri”

Paola Radici Colace (Università di Messina) “Persefone: persistenza e immanenza di un mito”

Seconda parte. Ore 15.00– 17.00

Relazioni

Anna Maria Urso (Università di Messina) “Persefone di Igor’ Fëdorovič Stravinskij: Poesia, Musica, Danza”

Massimo Raffa (Università di Messina) “Musicisti, Musica e Strumenti Musicali a Locri Epizefiri”

Rosy Santoro (Università di Messina) “Locri nella Letteratura Latina (Locri e Roma)”

Conclude

Mario Capasso Presidente Nazionale AICC

Tale manifestazione è patrocinata daI Mic Ministero dei beni e delle attività culturali, l’ Unesco, l’ Università degli studi di Messina, il dipartimento degli studi Umanistici dll’Università di ME, L’Università del Salento, la Federazione Internazionale delle Associazioni degli Studi Classici, la scuola Superiore Isufi, Sidus Club, Il Liceo Classsico Ivo Oliveti di Locri, l’Ipsia di Siderno-Locri.

Si ringraziano e la Prof.ssa Giovanna Maria Autelitano dirigente Liceo Classico Locri, il dirigente Ipsia Prof.re Gaetano Pedullà per l’ospitalità sulla piattaforma Microsoft Teams, tutti i docenti che sono stati coinvolti nell’organizzazione dell’evento un ringraziamento particolare alla Prof.ssa Felicia Aiossa, inoltre si ringraziano per la collaborazione le delegazioni dell’AICC Concetto Marchesi di Mascalucia (CT) – Pietro Sgroj e Giuseppe Morabito di Messina, Manara Valgimigli Milazzo (ME).

Per info

simonamasciaga@gmail.com

mkatiaaiello@gmail.com