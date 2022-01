FDI, successo campagna tesseramenti a Reggio e Provincia. La soddisfazione di Denis Nesci

“La campagna adesioni di Fratelli d’Italia a Reggio Calabria e provincia, fa registrare un aumento di tesserati. Fatto non scontato e che sancisce il grande consolidamento del partito in riva allo Stretto. Frutto di un lavoro portato avanti con i circoli e con i dirigenti – ai quali va il mio sincero ringraziamento – il partito di Giorgia Meloni fa registrare un numero considerevole di iscritti. Segnale importantissimo per l’attività da programmare nei prossimi mesi, e che colloca ancora una volta la provincia di Reggio Calabria nello scenario regionale come assoluta protagonista. Premiata dunque la nostra offerta politica, perché si nutre di temi chiari e credibili. Ma al contempo, i risultati della campagna tesseramento 2021, hanno premiato lo sforzo di una classe dirigente impegnata in un lavoro costante di radicamento e proposta che, nonostante le tante difficoltà dovute alla pandemia che ha limitato l’ attività partitica sui territori, ha fatto segnare tante adesioni che hanno il volto della competenza, dell’entusiasmo e della motivazione. Un territorio, quello Metropolitano, che tiene alti i valori di riferimento di Fratelli d’Italia, e che non sacrifica la partecipazione intesa come sostegno e adesione ad un progetto di crescita, che come non mai, sta caratterizzando l’attività del gruppo dirigente nell’intera regione”.

Commissario FDI di Reggio Calabria, Denis Nesci