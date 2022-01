FDI Katia Latella è il nuovo Commissario del Circolo di Melito Porto Salvo

R. & P.

“Katia Latella è il nuovo Commissario del Circolo di Melito Porto Salvo. Commercialista, professionista seria ed apprezzata, ma soprattutto donna con le competenze adeguate a guidare un Circolo importante qual è quello del Comune più importante dell’area grecanica. Affidato a lei il compito di costruire una motivata classe dirigente per presenziare temi fondamentali per Fratelli d’Italia, nel contesto cittadino di Melito, offrendo idee e proposte all’Amministrazione in carica, e soprattutto, di continuare il percorso avviato già da mesi dal partito, di radicamento e aggregazione politica sul territorio. Buon lavoro alla dottoressa Latella, e a quanti a Melito, decideranno di aderire alla crescita progetto politico di Fratelli d’Italia”.

Così il Commissario Fratelli d’Italia di Reggio Calabria, Denis Nesci.