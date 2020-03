EMERGENZA COVID-19 L’appello del medico Roberto Trunfio

R. & P.

In qualita’ di Amministratore del gruppo WatsApp “Emergenza covid19 in calabria e della locride” nato per “dare un contributo alla discussione sulla diffusione dell’epidemia da Covid19 e sull’offerta sanitaria necessaria” chiedo a tutti i mass media su elencati di divulgare questo mio appello,sperando che venga preso nella giusta considerazione.Noi siamo quelli che crediamo che il fenomeno Coronavirus non si puo’ contrastare solo ed esclusivamente stando a casa. E comunque rispetteremo sempre le disposizioni. Pretendiamo pero’ che vengano affrontati e finalmente risolti i problemi legati al reperimento di strutture che dovranno contenere e ospitare i malati nelle loro diverse espressivita’ cliniche. Sollecitiamo inoltre la presenza di personale Sanitario con comprovata esperienza in assistenza respiratoria che affiencherebbe il competente personale medico e paramedico regionale e locale.Gli aiuti e la disponibilita’ offerta dai cubani,da cinesi da organizzazioni americane ecc,ecc,potrebbe tornare utile e necessaria per l’intera Calabria e per nostra Locride.Questo appello e’ diretto a tutti i componenti della TASH FORCE a supporto dell’Unita’ di crisi Regionale Calabrese per la gestione dell’emergenza sanitaria Coronavirus e soprattutto al mio amico e compagno di classe prof.Franco Romeo di Fiumara . Inoltre confidiamo nell’aiuto del Commissario delegato alla lotta del Coronavirus dott. Domenico Arcuri calabrese di Melito P.S.Solo attraverso l’intermediazione delle vostre testate giornalistiche e televisive che questo messaggio puo’ arrivare ai destinatari.Grazie

Roberto Trunfio