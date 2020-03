EMERGENZA CORONA VIRUS Lo Studio Radiologico di Siderno mette a disposizione dell’Asp di Reggio Calabria le proprie risorse professionali

R. & P.

Lo stato di massima allerta presente sul territorio nazionale, le difficoltà che sta affrontando la Lombardia, Regione con un Sistema Sanitario Regionale d’eccellenza, per gestire i pazienti affetti da Covid 19 che necessitano di alta intensità di cura con l’allestimento di un numero di posti di Terapia Intensiva sempre più crescente, il forte rischio cui va incontro la Regione Calabria, per la grave carenza strutturale del Sistema Sanitario Regionale, il flusso di calabresi che sono rientrati dalle Regioni del Nord richiedono l’impegno di tutti ed ancor più degli operatori delle Strutture Sanitarie Pubbliche e Private Accreditate.

In questo momento di grave emergenza anche le strutture Private Accreditate devono dare il loro contributo.

Al tal fine lo Studio Radiologico mette a disposizione dell’ASP di Reggio Calabria due professionisti di comprovata esperienza in Anestesia e Rianimazione in servizio presso la struttura ed un respiratore in propria dotazione. Si dichiara, inoltre, la disponibilità a fornire ogni ulteriore competenza (Radiologi e Tecnici) e tecnologie disponibili nella struttura.

Questo per un necessario e doveroso contributo all’emergenza, che evidenzia l’urgenza di una indifferibile riorganizzazione e potenziamento del Sistema Sanitario calabrese che deve garantire la salute in modo uniforme sul territorio regionale attraverso un percorso virtuoso “misurabile” nella logica di un effettivo cambiamento.

Studio Radiologico Siderno