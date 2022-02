DIREZIONE DI VIAGGIO Trimboli protagonista dell’incontro del 26

R. & P.

Il 26 febbraio 2022, si terrà il quarto appuntamento di “Direzione di viaggio…per affrontare nuove sfide”, seminario di studi, organizzato dal Dipartimento Cultura di Fratelli d’Italia Locri e dal circolo di Gioventù Nazionale Locri, l’evento si terrà presso la sede cittadina del movimento politico (sita in via Oliverio).

Questa volta, si partirà dal racconto di Antonio Trimboli, giovane consigliere comunale della Città di Siderno ed iscritto di Gioventù Nazionale, il quale si soffermerà sulla sua esperienza diretta: del perché ha deciso di candidarsi, come ha affrontato la campagna elettorale e quale attività svolge all’interno del consiglio comunale e del suo fare politica “per il bene comune”, titolo del suo intervento. A seguire, sarà poi la volta di Giovanni Scarfò, responsabile del dipartimento cultura del circolo territoriale di Fratelli d’Italia Locri, il quale partirà da una semplice considerazione, che potrebbe addirittura sembrare banale, ma di fondamentale importanza per chi vuol fare politica e non solo, ovvero capire che siamo di fronte ad un mondo che cambia e di fronte a problemi nuovi devono essere escogitate soluzioni nuove, straordinarie, eccezionali, anticipare i tempi e prevedere scenari futuri, quindi cambia la pratica politica e l’agire politico ed a tal proposito, sarà presentato un sondaggio rivolto ai giovani della Locride, con il quale gli organizzatori del seminario, cercheranno di capire come viene vista la politica, ma anche di capire quali siano gli ideali di questi giovani, come trascorrono il tempo libero, le loro preferenze musicali, letterarie, il loro rapporto con la spiritualità, con la storia e di quanto i social siano dentro la loro vita. Al termine di questa campagna, i dati raccolti saranno esaminati e su questi sarà organizzato un apposito dibattito.

Ancor prima degli interventi programmati, introdurrà la serata, Matteo Bruzzese, presidente del circolo di Gioventù Nazionale Locri, che avrà anche il compito di far da moderatore nel dibattito che andrà a concludere la serata.

Direzione di viaggio, cerca di coniugare pensiero ed azione, non solo approfondimento teorico, ma anche esperienza diretta, la politica vissuta in prima persona, i valori vissuti sulla propria pelle, cercando di fornire utili strumenti per affrontare il terzo millennio.