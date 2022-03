DIGA SUL LORDO L’opposizione in visita al Consorzio di Bonifica

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Lo stato dell’arte sulla rifunzionalizzazione della Diga sul Lordo è stato al centro di un incontro tra una delegazione dei gruppi consiliari di minoranza “Siderno 2030” e “La nostra missione” che ha avuto luogo mercoledì nella sede del Consorzio di Bonifica “Alto Jonio Reggino” col presidente Pasquale Brizzi e alla presenza del consigliere regionale Giacomo Crinò.

Secondo una nota congiunta diffusa al termine dei lavori dai due gruppi consiliari “il presidente Brizzi ha dato notizie molto positive a riguardo. Infatti, il gruppo di progettazione, guidato dal geologo dott. Valori, ha inviato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il progetto definitivo che, in uno ad altre indagini già effettuate ed acquisite dal Ministero, sarà a breve integrato da un’analisi termografica, i cui dati sono in fase di elaborazione.

Da cronoprogramma, una volta approvato il progetto definitivo dal Ministero, saranno necessari – prosegue la nota – 20 giorni per la redazione del progetto esecutivo e si potrà avviare la pratica di cantierizzazione dell’opera per la cui realizzazione è stanziata una disponibilità di 6,654 milioni di euro.

Secondo l’attuale progetto i lavori avranno una durata di diciotto mesi. Tuttavia, per eccesso di zelo, sembra che il Ministero abbia modificato la fonte finanziaria da cui attingere le risorse. I lavori non saranno più finanziati dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, secondo cui perentoriamente la realizzazione avrebbe dovuto completarsi entro il 31 dicembre 2025, bensì dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per cui tale scadenza si sposta al 31 dicembre 2026”.

Dunque, il Pnrr torna utile anche per il ripristino del pozzo di accesso alla camera di manovra dello scarico di fondo, danneggiato da una lesione, anche se il Ministero darà sicuramente la possibilità di integrare altri interventi per la valorizzazione dell’intero invaso della diga che oltre a costituire una significativa risorsa per scopi irrigui, può rappresentare un importante volano per lo sviluppo turistico della zona attraverso la realizzazione, per esempio, di un orto botanico, di percorsi naturalistici, di una ciclovia, di un parco giochi per bambini e di zone in cui svolgere numerose attività sportive.

“L’auspicio – conclude la nota – è che attraverso la collaborazione tra Governo Regionale, Enti territoriali e forze politiche locali si possa perseguire sempre il bene della collettività dell’intera zona”.