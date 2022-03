CORSECOM, al via il progetto per rilanciare la Riviera dei Gelsomini. Dal 10 al 12 Aprile tutti alla BIT di Milano

CORSECOM, al via il progetto per rilanciare la Riviera dei Gelsomini. Dal...

IN PIENA ATTUAZIONE IL PROGETTO

“2022:INSIEME PER UN GRANDE RILANCIO DELLA RIVIERA DEI GELSOMINI””

Stretta Cooperazione tra Assemblea dei Comuni- Jonica Holidays – Corsecom .

Insieme per promuovere il territorio alla

BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO di MILANO 10/12 Aprile

Si respira aria di mobilitazione sul territorio che vuole reagire al difficile periodo che si sta vivendo ai diversi livelli, Nazionale e internazionale. Numerosi soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto definito “”2022: insieme per un Grande Rilancio della Riviera Gelsomini e degli Antichi Borghi.””

il termine “insieme” si ritiene appropriato in quanto sono veramente tanti i Soggetti e le Organizzazioni che stanno da tempo lavorando a degli obiettivi precisi e definiti. Il tutto fa riferimento ai mesi passati quando il Corsecom e la Jonica Holidays hanno chiesto al Comitato dei Sindaci la disponibilita di un Tavolo di Lavoro per affrontare diverse problematiche che potevano essere risolti a breve e medio termine. Al fine di rendere questo Tavolo uno strumento operativo e concreto, di comune accordo sono stati indicati alcuni Soggetti del Comitato Esecutivo che in sinergia con il Corsecom e gli Operatori Turistici si impegnavano a preparare un dettagliato e concreto programma da porre al centro dello stesso Tavolo.

E mentre questo complesso lavoro si sta sviluppando e del quale nei prossimi giorni daremo informazioni più dettagliate ,e’doveroso esprimere un vivo apprezzamento all’iniziativa che in questi giorni si sta sviluppando sul territorio Locrideo.

In effetti col vivo desiderio di rafforzare il Fronte Unico Pubblico/Privato che sempre più sul territorio si evidenzia, l’Assemblea dei Comuni, gli Operatori Turistici, il Corsecom si sono organizzati a partecipare alla “Borsa Internazionale del Turismo” a Milano dal 10 al 12 Aprile.

Fervono i preparativi, si intensificano i contatti e in questi giorni si stanno definendo dei Video che mirano a far conoscere al grande pubblico le immense, suggestive e qualificate risorse del territorio.

Saranno ben evidenziate le vallate dello Stilaro, del Torbido, del Bonamico con tutto i loro fascino e le immense testimonianze storiche che le caratterizzano.

L’Aspromonte gli Antichi Borghi le Vaste Spiagge i Colori Cangianti del Mare, le suggestive Albe e Tramonti rappresentano delle ricchezze che ogni cittadini di questo territorio dovrebbe apprezzare… proteggere …essere orgoglioso

i Comuni stanno dando la loro adesione e forniscono materiale promozionale di diversa natura che intendono esporre in Fiera dove e’ stato prenotato uno Stand in una posizione strategica accanto a quello molto più spazioso della Regione Calabria

E facilmente comprensibile come questa partecipazione alla B. I. T. e’ una incisiva azione di Marketing mirata a richiamare più ospiti possibile.

Però In parallelo a questa azione di “vendita” ,come si accennava all’inizio,e’ in atto sul territorio una mobilitazione mirata ad una intensa Politica di Accoglienza dei potenziali ospiti dove il Decoro Urbano delle Cittadine e una adeguata viabilita’ dei territori annessi , in particolare delle aree interne,rappresentano un aspetto fondamentale del Settore Turistico.

La Segreteria del Corsecom