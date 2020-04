CORONAVIRUS, la Santelli anticipa la Fase 2 e va oltre il dettato del Governo: da domani riaprono bar, ristoranti e pizzerie all’aperto

Di Redazione

Pubblichiamo l’ordinanza n. 37/2020 con la quale il Presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, anticipa, con entrata in vigore da domani, 30 aprile, le misure previste dal Governo per la Fase 2 che inizierà il prossimo 4 maggio. Ma, la cosa piu innovativa, sono alcune misure, uniche sul territorio nazionale, che consentono, fin da domani, la riapertura di bar, ristoranti, pizzerie e agriturismi all’aperto. Di seguito i dettagli

“Ho appena firmato un’Ordinanza per la fase 2 di ripartenza.Misure nuove, al pari di altre regioni e alcune uniche sul territorio nazionale; tutte parlano il linguaggio della Fiducia.

Poiché in queste settimane i calabresi hanno dimostrato senso civico e rispetto delle regole, è giusto che oggi la Regione ponga in loro fiducia. Sapranno dimostrare buon senso nel gestire i nuovi spazi di apertura che la Regione ha deciso di consentire, anche oltre il dettato del Governo”.

A partire da domani 30 aprile: