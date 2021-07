CONSULTA GIOVANILE SIDERNO Sì all’iniziativa “Super League Ambientale”

R. & P.

La Consulta Giovanile Comunale di Siderno ha aderito all’iniziativa lanciata da CleanJo intitolata “Super League Ambientale”, che si svolgerà martedì 27 luglio dalle ore 17,30 alle ore 19,30 circa.

Il progetto prevede una raccolta di rifiuti simultanea in tutti i Comuni della Costa Jonica aderenti (Caulonia, Roccella, Camini, Marina di Gioiosa Jonica, Siderno, Pazzano, Placanica, Gerace, Stignano, Bivongi, Monasterace) in una zona individuata in via preliminare, in accordo con l’Amministrazione, che per la nostra Città è Via dei Gabbiani (zona pontile).

Tutto il materiale necessario (pinze raccogli rifiuti, guanti, sacchi per la differenziata, gadget vari)verrà fornito da CleanJo che provvederà anche ad effettuare una breve formazione prima di iniziare la raccolta.

Perciò l’unica cosa da portare sarà la volontà di inviare un segnale di cittadinanza attiva volto alla salvaguardia del nostro patrimonio ambientale.

Si invitano, pertanto, tutti i cittadini alla partecipazione e alla diffusione di questo importante evento.

“Da soli non siamo nessuno, ma tutti insieme siamo una forza!”