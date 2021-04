COMUNE DI CAULONIA Stabilizzati i 43 lavoratori ex Lsu-Lpu

R. & P.

Da oggi inizia un “nuovo” percorso lavorativo per i lavoratori ex LSU/LPU in servizio presso il Comune di Caulonia.

Da oggi, finalmente, saranno dipendenti comunali a tempo indeterminato.

Il Comune di Caulonia ha scelto la strada della stabilizzazione per tutti i 43 lavoratori, concludendo, così, un percorso iniziato lo scorso anno.

Finisce una fase di precariato storico e di incertezza lavorativa, un’odissea durata oltre un ventennio.

Un traguardo, ma anche l’inizio di un cammino che volge verso nuove aspettative che possano valorizzare al meglio le professionalità acquisite.

L’auspicio è che sia la Regione che il Governo facciano ulteriori sforzi con risorse aggiuntive per consentire che questi lavoratori abbiano anche condizioni retributive migliori.

L’amministrazione comunale di Caulonia