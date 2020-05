COMITATO “DIFENDIAMO L’OSPEDALE” Donati presidi per 20.499,00 euro grazie alle donazioni

R. & P.

E’ una storia meravigliosa quella che abbiamo raccontato in questi tempi di Coronavirus!

E’ la storia della solidarietà, di chi pensa all’altro come ad un fratello, di chi non guarda solo al suo orticello, ma che nei limiti delle proprie possibilità economiche si priva di qualcosa per aiutare l’altro. Il comitato “DifendiAmo l’ospedale” nonostante la sua giovane vita è riuscito, nel periodo tra febbraio e marzo, a raccogliere la cifra di € 20.499,00 con la quale sono stati acquistati diversi presidi per l’ospedale di Locri nonché apparecchiature eletromedicali.

Il Comitato ha infatti consegnato ai vertici ospedalieri: 600 tute altra protezione, 200 lt gel disinfettante, 200 visiere total face 40 pulsossimetri di cui 1 pediatrico, n 10 broncoscopi con Monitor, n 3 Monitor Parametri vitali, 2 Servitori e 1000 mascherine ffp2

Sono state inoltre consegnate dal Comitato le donazioni autonome pervenute da parte di numerosi cittadini che hanno voluto personalmente acquistare ddp da donare ai sanitari (igienizzante mani e superficie – tute e calzari – guanti e mascherine)

Questo conferimento è il frutto della generosità di tanti benefattori che con le loro donazioni hanno garantito ai sanitari locresi di poter operare con la massima tranquillità anche nell’emergenza. Il Comitato può dirsi soddisfatto del traguardo raggiunto ed intende ringraziare ogni singola persona che, con il suo grande o piccolo contributo, ha dimostrato che il senso di umanità è ancora vivo, che nelle difficoltà si è pronti ad aiutarsi l’uno con l’altro, che la bontà d’animo della nostra gente può superare le difficoltà e le inefficienze delle Istituzioni. Abbiamo dimostrato che solo “insieme” si possono affrontare le battaglie, anche le più difficili. Abbiamo dimostrato di essere veri cittadini che nelle difficoltà hanno unito le loro forze a difesa di coloro che in prima linea lottano quotidianamente per la difesa della nostra salute. Loro per noi, Noi per loro.

A tutti e ciascuno è indirizzato il nostro più sincero ringraziamento!!

Il dettaglio di quanto acquistato e le relative fatture le troverete sulla nostra pagina Facebook DifendiAmo l’Ospedale.