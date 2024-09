R. & P.

REGGIO CALABRIA – L’evento conclusivo della terza edizione del concorso “Gonfia la Rete, Vinci sul Web”, promosso dal Co.re.com. Calabria, si terrà il 27 settembre alle ore 10:30, nella suggestiva cornice della sala “F. Fortugno” del Consiglio regionale della Calabria. La cerimonia di premiazione, attesa con grande entusiasmo, vedrà la consegna dei riconoscimenti ai vincitori e agli assegnatari delle menzioni speciali, selezionati con grande cura dalla giuria.

A presiedere la commissione giudicatrice l’Assessore regionale alla Cultura e alle Politiche Giovanili, Caterina Capponi, affiancata da Giuseppe Soluri, Presidente regionale dell’Ordine dei Giornalisti, e da Maurizio Priolo, Direttore del Co.re.com. Calabria. La giuria, composta da figure di spicco nei rispettivi settori, ha attentamente valutato le opere, premiando i giovani che si sono distinti per originalità e capacità di interpretare al meglio i temi del concorso.

L’iniziativa rientra in una serie di azioni messe in campo dal Co.re.com. Calabria, sotto la guida del Presidente Fulvio Scarpino, del Vicepresidente Mario Mazza e del Segretario Pasquale Petrolo, volte a promuovere un utilizzo consapevole del web e dei social media, specialmente tra i più giovani. In un contesto in cui il dibattito sui rischi legati all’uso eccessivo delle tecnologie digitali è sempre più acceso, il Co.re.com. Calabria si pone come protagonista nella promozione di un approccio responsabile e sicuro all’ambiente digitale.

Il tema del concorso è particolarmente attuale, soprattutto alla luce delle recenti direttive del Ministro dell’Istruzione, che ha vietato l’uso degli smartphone nelle scuole primarie e secondarie di primo grado. Psicologi, psicoterapeuti e pedagoghi hanno recentemente lanciato un appello per vietare l’uso degli smartphone fino ai 14 anni e limitare l’accesso ai social media fino ai 16. Mentre il dibattito pubblico su queste questioni si intensifica e si attendono nuove normative nei prossimi mesi, il Co.re.com. Calabria continua a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di fissare dei limiti adeguati all’uso delle tecnologie, soprattutto nell’età evolutiva.

A conferma dell’importanza dell’iniziativa, durante la cerimonia del 27 settembre interverranno anche il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza, Antonio Marziale, e la Presidente della Commissione Pari Opportunità della Calabria, Anna De Gaio. Le loro autorevoli voci arricchiranno il dibattito su come tutelare i più giovani e guidarli verso un utilizzo consapevole e responsabile del web.

Il crescente successo del concorso testimonia l’impegno del Co.re.com. Calabria nel promuovere una cultura digitale consapevole. L’evento del 27 settembre non sarà solo un momento di celebrazione per i vincitori, ma anche un’occasione di riflessione sulla protezione dei minori e sul ruolo centrale che il Co.re.com. Calabria, in sinergia con altre istituzioni, sta svolgendo in questa importante battaglia culturale e sociale.