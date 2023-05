R. & P.

“Cittadini carissimi, vi siamo grati per l’affetto e la stima che ci avete dimostrato in questi giorni. Rinnoviamo ancora la nostra richiesta di consenso perché vogliamo essere i vostri amministratori, per cambiare le sorti di questo territorio. Avete apprezzato la nostra coerenza, la spontaneità, l’umiltà, la capacità di ascoltare e di dialogare. Siamo pronti a farsi carico delle persone fragili e con bisogni reali, ad aiutare tutti coloro che hanno concrete necessità. La nostra lista civica è composta da persone qualificate e motivate, che hanno a cuore il bene del nostro paese, pronte ad amministrare Gioiosa Jonica”.

Questo il messaggio dei candidati della lista “Costruire Insieme” che, concluderà oggi, la sua campagna elettorale alle 19:30 in Piazza Vittorio Veneto a Gioiosa Jonica.

Il candidato a sindaco, Domenico Depino ha sottolineato come “questa campagna elettorale ci ha visti protagonisti nel far conoscere il nostro programma, i nostri obiettivi e la squadra. Abbiamo condotto una campagna portando avanti valori come rispetto, lealtà e civiltà, e puntando sui contenuti, senza cadere in inutili e sterili polemiche da osteria. La chiusura della campagna elettorale sarà il momento in cui raccoglieremo le forze e chiederemo ancora con più forza di votare la nostra lista. Costruiamo insieme per crescere!”