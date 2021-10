CGIL La solidarietà di Falcomatà: «Violenza sempre inaccettabile»

R. & P.

“Questa mattina siamo stati alla sede della Cgil di Reggio Calabria, per testimoniare la vicinanza di tutta la comunità alle forze sindacali. L’assalto squadrista di ieri a Roma non ha nulla a che vedere con il diritto di opinione o di legittima protesta”.

È quanto afferma in una nota il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà a margine dell’iniziativa tenutasi quest’oggi alla sede della Camera del Lavoro di Reggio Calabria, in contemporanea, in tutta Italia, ad altre centinaia di sedi territoriali del sindacato preso di mira ieri durante gli scontri di piazza nella Capitale.

“La violenza è sempre inaccettabile – ha aggiunto il sindaco – ancor più quando promossa da organizzazioni che si richiamano a dis-valori antidemocratici, già sconfitti e condannati dalla storia”.

“Noi – ha concluso – stiamo dalla parte della democrazia e del lavoro, senza tentennamenti, noi stiamo dalla parte della Costituzione. Qualcuno pensa di riportarci indietro di cento anni. Non passerà”.