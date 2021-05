CGIL-CISL-UIL: “Serve un Patto per la salute e la sicurezza”

R. & P.

REGGIO CALABRIA – Le Segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil sostengono convintamente la necessità di creare a livello nazionale le basi di un Patto per la salute e la sicurezza da sottoscrivere con il Governo, le istituzioni locali, le Associazioni datoriali, e soprattutto, coinvolgendo tutti i soggetti preposti alla ricerca, alle verifiche e ai controlli sui luoghi di lavoro.

Ribadiamo inoltre, l’assoluta urgenza di un Patto che metta al centro della propria mission la salute e la sicurezza sul lavoro come priorità nazionale. È improcrastinabile una strategia unitaria che intervenga sull’aspetto formativo di lavoratori e datori, e getti le sue basi già nelle scuole, in modo tale da far maturare una vera e propria sensibilizzazione culturale in grado di generare l’idea che la sicurezza sul lavoro è un principio vitale per una democrazia compiuta.

Pertanto confermiamo la piena disponibilità alla settimana di mobilitazione, tra il 24 ed il 28 maggio, attraverso l’organizzazione sui territori di iniziative e presidi unitari presso le istituzioni locali, tesi a rimarcare il nostro irrinunciabile impegno a favore della tutela della vita e della qualità di servizio sui luoghi di lavoro.