CENTRO STUDI KARATE del M° URSINO Prima sessione d’esami per gli atleti

Alla presenza di genitori ed amici venuti ad assisterli e sostenerli, gli atleti del CSK – diretti dal M° Vincenzo Ursino, cintura bianco-rossa 6° dan premitato con la stella al Merito sportivo – si sono misurati nelle prove d’esame previste, ottenendo tutti punteggi di gran lunga superiore al minimo necessario al superamento dell’esame.

Che dire, una grande famiglia che non guarda solo al presente, ma con obiettivi sul medio e lungo termine, che tende a garantire a ciascun praticante ed a tutti i livelli (dalla cintura bianca al tecnico), un percorso studiato e programmato, per la sua crescita e il raggiungimento dei propri traguardi.

La gerarchia dei gradi di cintura nel karate si suddivide in 9 kyu (gradi inferiori) ed in 10 dan (gradi superiori per le cinture nere).

I 9 kyu corrispondono alla fase dell’apprendimento delle tecniche e segnano il passo di un lungo percorso che porta un principiante alla cintura nera.

Da questo momento, comincia la fase di auto perfezionamento del karateka.

Lo studio si raffina e l’arte marziale viene valutata anche dal punto di vista psico-fisico; l’allievo è in grado di capire che dietro l’esercizio fisico c’è la ricerca di uno stato mentale e spirituale idoneo alla pratica.

Fino al 5° dan si ottiene il grado tramite un esame, i gradi successivi sono conferiti solo per meriti (nell’insegnamento, nella dedizione all’arte e per la sua diffusione).

L’ evento, patrocinato dall’ Associazione Italiana Cultura e Sport – CONI, si è svolto nella Palestra della Scuola Media “G. Pedullà” di Siderno.

Ecco l’elenco degli atleti che hanno superato le prove:

cintura marrone/nera: Benedetta e Fortunato Commisso, Haran Ferraro.

Blu: Francesco Pino e Agostino Tedeschi.

Verde/blu: Salvatore Pulvirenti.

Verde: Nicolas Bennici, Kevin Meduri.

Arancio: Carmel Ciccarello.

Giallo/arancio: Agnese e Giovanni Bebbu.

Gialla: Salvatore Calautti.

Bianco/gialla: Marica Multari, Francesco Tedeschi, Vincenzo Fuda, Andrea Macrì, Reika Ferraro, Saverio Parrotta e Francesco Savini.