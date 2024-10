R. & P.

CAULONIA – Caulonia ha celebrato il suo Santo Patrono, Sant’Ilarione Abate, con un’esplosione di gioia e tradizione, grazie all’impeccabile organizzazione della Pro Loco. Un evento memorabile che ha animato il cuore del centro storico, trasformandolo in un palcoscenico di giochi, risate e condivisione.L’attesissima gara dei “carrettuni” ha dato il via ai festeggiamenti, con un’ondata di adrenalina e folclore. Numerosi concorrenti, a bordo delle loro ingegnose macchinine di legno, si sono sfidati in una corsa mozzafiato tra le vie del centro storico, regalando al pubblico assiepato sugli spalti naturali di Piazza Bellavista uno spettacolo unico.

Ma la festa non si è fermata qui! Piazza Mese, cuore pulsante del borgo antico e custode della Chiesa Matrice con la reliquia del Santo, si è trasformata in un’arena di giochi e allegria. Il tiro alla fune ha visto bambini e adulti sfidarsi con entusiasmo, in un clima di sana competizione e divertimento. E per concludere in bellezza, il gioco delle pignatte ha scatenato risate a non finire, tra premi divertenti e scherzi esilaranti.Un successo straordinario, frutto della passione e della dedizione dei membri della Pro Loco Caulonia, vero e proprio motore pulsante del borgo. Con il loro instancabile impegno, hanno saputo regalare alla comunità una giornata indimenticabile, promuovendo le tradizioni locali e creando un’atmosfera di festa e condivisione.

La Pro Loco Caulonia si conferma ancora una volta un’istituzione fondamentale per la vita del centro storico, un punto di riferimento per la comunità e un esempio di come la passione per il proprio territorio possa trasformarsi in energia creativa e forza propulsiva per la crescita del borgo. Un plauso a tutti i componenti, per il loro prezioso contributo e per aver reso questa festa di Sant’Ilarione un evento memorabile!