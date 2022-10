CAULONIA Cirillo raccoglie l’appello della minoranza sulla rupe di Maietta

DI SEGUITO IL TESTO INVIATO DAL CONSIGLIERE REGIONALE SALVATORE CIRILLO ALLA CAPOGRUPPO DI OPPOSIZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE LUANA FRANCO:

“Gent.mi Consiglieri,

nel manifestare tutta la mia gratitudine per avermi riservato la Vostra attenzione, condivido il Vostro appello facendo mie le Vostre preoccupazioni afferenti alla rupe di Maietta. Essendo stato chiamato in causa, visto il poderoso tempo trascorso a vuoto nel quale altre Amministrazioni comunali e regionali avrebbero dovuto intervenire per mettere in sicurezza il centro storico di Caulonia e portare a termine l’intervento, sento il dovere di condividere il lavoro svolto dal sottoscritto, insieme all’Amministrazione comunale in carica, per scongiurare la rescissione del contratto fissata per il 10 agosto 2022.

Tutto ciò è avvenuto grazie ad un serrato e silenzioso lavoro, svolto presso la Cittadella regionale, che ci ha consentito di formalizzare il tutto in data 2 agosto. Conclusa la complessa fase contrattuale con gli Uffici competenti è stato possibile avviare i lavori. Nessuno di noi avrebbe osato immaginare che si potessero registrare gli imprevisti di cui abbiamo dovuto prendere atto.

A seguito della Tua intercorsa telefonata, nella quale condividevi tali preoccupazioni anche a nome di tutta la minoranza consiliare, mi sono immediatamente attivato con gli Uffici regionali affinché l’urgenza del caso venisse gestita con la dovuta priorità. Al fine di poter seguire da vicino questa delicatissima fase, lunedì mattina mi recherò personalmente in Cittadella regionale auspicando di poter avere presto riscontri da condividere sia con l’Amministrazione Comunale, sia con la minoranza e con la Comunità tutta.

Rinnovando a tutti Voi la mia gratitudine per aver confidato nel mio impegno, per qualsiasi ed ulteriore circostanza non esitate a contattarmi, anche io, come Voi, sono figlio di questa terra e il mio quotidiano agire politico è finalizzato anche a tutelare e custodire le bellezze del nostro territorio.

Cordialmente.

Salvatore Cirillo”.