CAULONIA Avviato un progetto di accoglienza minori stranieri

Nei giorni scorsi sono arrivati a Caulonia 12 minori stranieri non accompagnati (bambini dagli 11 ai 17 anni) che saranno ospitati a San Nicola.

Proprio nei confronti di questi bambini e ragazzi, soggetti deboli che fuggono dai loro paesi lasciando le loro famiglie affrontando il viaggio della loro vita, abbiamo una grande responsabilità.

L’avvio del progetto di accoglienza per minori stranieri non accompagnati completa e rafforza la rete di accoglienza che fa di Caulonia paese solidale.

Ciò rappresenta per Caulonia e per la nostra comunità un’opportunità di crescita, una sfida di civiltà per un paese dimostratosi sempre accogliente.

L’amministrazione comunale di Caulonia