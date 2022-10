CATOJA IN FESTA La soddisfazione del sindaco Mantegna

R & P.

Cari concittadini,

cari amici, dopo il grandissimo successo dei “Catoja in Festa 2022”, sento il dovere di rivolgervi un ringraziamento di vero cuore.

E’ sempre bello il momento dei ringraziamenti, perché consente di allargare lo sguardo verso l’altro e di manifestare un sentimento libero e sincero quale è quello della gratitudine. Grazie, quindi, ai tanti che, in vario modo, hanno contribuito alla riuscita di momenti importanti nella vita sociale di Benestare, quali sono la Festa in onore del nostro patrono San Michele, la manifestazione dei Catoja in Festa e i festeggiamenti in onore della Madonna del Rosario.

In questo post, in particolare, vorrei soffermarmi sulla novità di quest’anno, la nuova organizzazione e gestione del traffico veicolare.

Abbiamo sperimentato, con successo, una modalità diversa di strutturare la viabilità, che ha favorito un ordinato svolgimento dei tre eventi.

E’ stato importante regolare il traffico con sensi unici che hanno consentito un deflusso accurato. Utile si è rivelata la decisione di autorizzare l’ingresso ai residenti e pochi altri, al fine di favorire la sicurezza di tutti. Necessaria la predisposizione dei BUS navetta, sia in una logica di scaglionare gli ingressi, ma anche a livello ambientale.

GRAZIE alle Forze di Polizia e, in particolare: ai Carabinieri della Stazione di Careri, al Commissariato di Polizia di Bovalino, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Metropolitana, alla Polizia Locale di Benestare, Bovalino e Bianco e ai volontari delle varie associazioni di Protezione Civile.

Il loro servizio puntuale, professionale, paziente, rigoroso e garbato ha consentito che alle migliaia di visitatori e fedeli giunti a Benestare nei quattro giorni di festa di essere accolti al meglio, con serenità, senza confusione e consentendo una partecipazione sicura e ordinata.

GRAZIE ai miei collaboratori: i componenti della Giunta Comunale e del Consiglio, in particolare la Consigliera delegata all’Evento Catoja in Festa, Simona Musolino, i Responsabili di Settore, i dipendenti comunali, che sia dal punto di vista amministrativo e sia da quello operativo sul campo hanno messo in condizione Benestare di dimostrarsi, ancora una volta, paese aperto al dialogo e all’incontro con tutti e tra tutti.

GRAZIE al Parroco, don Rigobert Elangui, alla ProLoco di Benestare guidata da Maria Caminiti, alla Confraternita di Maria SS. del Rosario e al Comitato organizzatore dei Catoja in Festa, tutti insieme, in spirito di sincera e costruttiva corresponsabilità, hanno spinto il motore organizzativo affinché si potesse giungere al traguardo nella bellezza delle cose fatte bene e in condivisione di intenti e di prospettive.

GRAZIE, infine, ma non per ultimi, ai cittadini di Benestare, che hanno dato prova di grande pazienza e di attenzione generosa al bene comune, offrendo il volto più bello della nostra Comunità.

SEMPLICEMENTE, GRAZIE A TUTTI!

Il Sindaco

Avv. Domenico Mantegna