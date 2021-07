CASO INPS Il Comune di Caulonia: “Ipotesi sportello insufficiente”

R. & P.

Nel ringraziare l’Inps regionale per la celere risposta in riscontro alla Delibera della Giunta comunale di Caulonia, siamo costretti a rimarcare, ancora una volta, la nostra ferma determinazione di mantenere aperta l’Agenzia Inps di Caulonia, non ritenendo assolutamente sufficiente l’apertura di uno “sportello” per come proposto dall’istituto.

Così come abbiamo fatto in questi lunghi mesi interfacciandoci costantemente con gli organi nazionali e regionali dell’istituto (diversamente da quanto asserito dal direttore regionale, che si contraddice!), ribadiamo che l’Agenzia, quale è la sede INPS di Caulonia, essendo una struttura organizzativa, aperta tutti i giorni, nella quale avviene la produzione e l’erogazione dei servizi ai cittadini su tutte le prestazioni previdenziali ed assistenziali, risponde a pieno alle esigenze del vasto bacino d’utenza servito.

Lo “sportello”, come dice la parola stessa, è un servizio su prenotazione, nella migliore delle ipotesi aperto una o due volte a settimana, che fornisce esclusivamente informazioni. Pertanto, l’amministrazione comunale, per come rappresentato, ritenendo immotivata e pregiudizievole per il territorio la chiusura dell’Agenzia Inps di Caulonia, si adopererà con tutte le sue forze per il mantenimento della stessa.

In tal senso ci siamo già mossi in più occasioni e, in tale direzione, ci muoveremo. Ultima – ma non per importanza – l’incontro con le OO.SS. nazionali della triplice CGIL-CISL-UIL presenti a Siderno lunedì scorso. In questi giorni investiremo della problematica anche le deputazioni calabresi in Parlamento e i consiglieri regionali. I fatti accaduti per cui si paventa la chiusura dell’Agenzia, e per i quali le responsabilità verranno accertate nelle sedi opportune, non devono penalizzare una popolazione di circa 60 mila abitanti.

Riteniamo che su questo delicato tema ogni polemica non solo sia inutile ma anche dannosa per gli interessi del paese. Da parte nostra ci siamo astenuti e ci asterremo dal farne.

L’amministrazione comunale di Caulonia