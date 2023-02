CARNEVALE/1 Ad Ardore e Careri i ragazzi del Comprensivo esorcizzano il Covid

L’Istituto comprensivo “E. Terrana” di Ardore, sotto la dirigenza della prof. Anna Delfino, in occasione del Carnevale 2023, ha visto impegnati gli alunni in attività laboratoriali riguardanti le tradizionali maschere e non solo, e in diversi plessi si sono tenute sfilate per le vie dei borghi.

Nel plesso di Careri, gli alunni hanno costruito il libro di Carnevale con le maschere tradizionali, ma quello che ha messo impegnato tanto i ragazzi è stato il lavoro svolto per preparare i vari vesti con materiale povero e caratteristico. La sfilata ha messo in scena il Covid19. Gli alunni della scuola primaria e secondaria di Primo grado di Careri insieme ai docenti hanno voluto rappresentare il COVID per far capire che ogni situazione va affrontata e vissuta con un po’ di ironia. Molto belli i vestiti realizzati, originali e particolari. Le attività hanno permesso agli alunni di vivere un’esperienza unica e coinvolgente.