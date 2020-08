CANTILUNA Buona partecipazione al progetto del coro polifonico “Shalom” di Caulonia

R. & P.

Si è concluso ieri, nell’antico borgo di Caulonia, il primo appuntamento di “CantiLuna”, progetto ideato e promosso dell’Associazione Coro polifonico Shalom e cofinanziato dalla regione Calabria.

L’associazione Shalom, attiva da circa 40 anni nell’animazione liturgica, è divenuta una delle più attive realtà corali e, grazie alla passione della sua direttrice Concetta Cannizzaro, ha realizzato nell’ultimo decennio una interessante attività concertistica unitamente ad importanti appuntamenti ed eventi di formazione e studio con i docenti più rappresentativi del panorama musicale e corale.

Da mercoledì 19 a venerdì 21 cantori musicisti e appassionati hanno partecipato al corso di formazione ed approfondimento musicale tenuto dal M° Marco Berrini, una delle massime espressioni della direzione corale con un’intensa attività in Italia e all’estero. Piazza Seggio e l’Affresco Bizantino sono stati gli scenari naturali del corso “Dal segno al suono. Percorsi di alfabetizzazione musicale” nel quale i corsisti provenienti da tutta la Locride hanno appreso e sperimentato nuove tecniche di lettura musicale, in un clima coinvolgente e stimolante.

Il Maestro Berrini, direttore artistico del festival CantiLuna, ha entusiasmato e suscitato nei partecipanti ,ma anche nei residenti e turisti del borgo, interesse e trasporto appassionato.

Dopo i saluti, il direttore artistico ha illustrato il programma del prossimo agosto 2021, con gli appuntamenti corali e strumentali che allieteranno il centro storico di Caulonia, unitamente ai seminari.

L’approfondimento e lo studio proseguiranno da settembre sino a giugno, con un webinar di dieci incontri, consentendo la partecipazione a distanza a tutti gli interessati.

Appuntamento, quindi, al prossimo anno per vivere nel borgo di Caulonia, due intense giornate, di travolgente ed appassionante musica.